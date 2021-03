Forventa levealder fall i Sverige i fjor

utenriks

Ein svensk mann blir no forventa å leve til han blir 80,66 år, medan ei svensk kvinne er forventa å leve til ho blir 84,33 år. Trenden dei siste åra har vore at levealderen aukar, til liks med i dei fleste rike land.

Men koronaen sine herjingar påverkar òg forventa svensk levealder, varslar Folkhälsomyndigheten.

– Det betyr at tidlegare auke i forventa levealder vart broten i 2020, og at det heller ligg på same nivå som i 2017 for menn og i 2018 for kvinner, skriv helsestyresmakta i ei pressemelding.

