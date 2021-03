utenriks

Talen skal haldast i det som blir omtalt som beste sendetid og kringkastast direkte på TV. Der vil Macron varsle om nye tiltak for å kjempe mot smittespreiinga.

Macron har fått kritikk frå opposisjonen og medisinske ekspertar for ikkje å ha innført nasjonale tiltak tidlegare. Det blir venta at skular no må stengje i dei hardast ramma områda.

