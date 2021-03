Tyskarane vender Merkels parti ryggen

utenriks

Merkel har klart å halde på makta sidan 2005, men har varsla at ho gir seg som statsminister etter valet i haust. Partiet hennar kjempar i motbakke for å verne makta.

Sidan starten av pandemien har unionen CDU/CSU mista støtte frå kvar tredje veljar, viser snittet av fleire meiningsmålingar. No er det berre 25–26 prosent av veljarane som seier dei vil stemme på søsterpartia.

– Vaksinasjonskampanjen har fått ein treg start, og skuffelsen blant tyskarane er stor. Hurtigtestinga kom i gang seinare enn lova. Og Merkel har stadig større problem med å få gjennom viljen sin overfor leiarane i delstatane, seier statsvitar Johanna Schnabel ved Freie Universität i Berlin.

Helseminister Jens Spahn har òg vorte stadig mindre populær. Han var ein av dei best likte politikarane til regjeringa, men blir no kalla ministeren for koronahavariet av Der Spiegel.

Nyvald partileiar Armin Laschet fekk i tillegg kritikk i helga frå nettopp Merkel for handteringa si av pandemien som leiar i delstaten Nordrhein-Westfalen. Det aukar truleg oddsen for at CSUs Markus Söder blir statsministerkandidaten i unionen i haust, meiner Schnabel. Han støttar Merkels krav om strengare tiltak.

