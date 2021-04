EU-toppar minte Tyrkia på betydninga av menneskerettane

utenriks

– Rettsstaten og respekt for grunnleggjande rettar er kjerneverdiar for EU, understreka EU-president Charles Michel etter å ha sete nesten tre timar i møte med president Recep Tayyip Erdogan.

Michel sa at han i samtalane hadde gitt uttrykk for stor bekymring for utviklinga i Tyrkia knytt til rettsstat og menneskerettar.

EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen var òg med på samtalane, og ho peika på at Tyrkia har trekt seg frå Istanbul-konvensjonen om kvinners rettar.

– Det er openbert eit feil signal no, sa ho på ein pressekonferanse saman med Michel.

Samtidig understreka von der Leyen at ho håpar på eit betre forhold til Tyrkia i framtida.

Sidan 2016 har EU gitt Tyrkia milliardar for å bidra til å ta vare på flyktningane frå det krigsherja nabolandet i sør. Til gjengjeld skal Tyrkia jobbe for hinder smugling av flyktningar og migrantar til EU. Sistnemnde håpar på ein breiare avtale, med meir støtte òg til mellom anna Jordan og Libanon.

Von der Leyen oppmoda tysdag Tyrkia til umiddelbart å ta opp att praksisen med å ta imot migrantar og flyktningar som har teke seg over til Hellas og vorte sendt tilbake igjen.

