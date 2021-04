Forsiktig optimisme før atomsamtalar i Wien

utenriks

Landa som underteikna atomavtalen med Iran i 2015, møtest i dag i Austerrikes hovudstad. Der er òg amerikanske utsendingar på plass, sjølv om president Donald Trump trekte USA frå avtalen i 2018.

Resten av dei signaturlanda – Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina – protesterte mot Trumps avgjerd og slo ring rundt avtalen, og no kan òg USA vere på veg tilbake.

Ikkje ansikt til ansikt

Signala frå president Joe Biden har vore tydelege, men utsendingane frå dei to landa vil førebels ikkje sitje ansikt til ansikt med iranarane og understrekar at det i første omgang ikkje er snakk om forhandlingar.

– Vi kjem ikkje til å snakke direkte med amerikanarane i Wien, understreka Irans viseutanriksminister Abbas Araghchi i helga.

Den amerikanske delegasjonen vil sitje for seg sjølv, og EU-representantar vil springe fram og tilbake og fungerer som bodbringarar.

– Deltakarane skal diskutere utsiktene for om USA kjem inn att i atomavtalen og korleis ein kan sikre full og effektiv implementering av avtalen for alle partar, heitte frå EU førre veke.

Neppe gjennombrot

– Det er framleis tidleg i prosessen, og vi ser ikkje for oss eit umiddelbart gjennombrot sidan det blir tøffe diskusjonar framover. Men vi meiner dette er eit positivt steg, sa ein talsmann for amerikansk UD før helga.

Året etter at Trump trekte USA frå atomavtalen, kunngjorde iranarane at også dei ville sjå bort frå enkelte punkt i avtalen.

Sidan har landet trappa opp anrikninga av uran, men forsikrar framleis at dei ikkje har planar om å utvikle atomvåpen.

Iransk krav

Irans regjering krev at USA opphevar dei strenge sanksjonane som vart innførte av Trump, før dei sjølve heilt og fullt vil rette seg etter avtalen igjen, opplyste ein talsmann for iransk UD, Said Khatibzadeh, til statlege Press TV i helga.

Araghchi understreka det same.

– USA må vende tilbake til avtalen og slutte å bryte lova på same måte som då dei trekte seg frå avtalen og innførte ulovlege sanksjonar mot Iran, sa han.

USA krev på si side at Iran fullt ut må etterleve avtalen før det kan komme på tale med nye forhandlingar.

Viktig teikn

Sjølv om frontane er steile meiner Ali Vaez i tankesmia International Crisis Group at Wien-møtet er «et viktig tegn på at både USA og Iran mener alvor» og ønskjer ein slutt på isfronten som rådde under Trump.

USAs spesialutsending til Iran Rob Malley, opna i helga for at USA kan vere villige til å «oppheve de sanksjonene som ikke er i tråd med avtalen».

– Dersom begge partar er realistiske og innser kva som må gjerast, så kan vi lykkast, sa han til PBS.

– Men dersom begge partar inntek maksimalistiske posisjonar og seier at den andre parten må gjere alt før dei bevegar seg ein tomme, så er det vanskeleg å sjå for seg at dette lykkast, sa Malley.

(©NPK)