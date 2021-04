Nato-sjefen «alvorlig bekymret» for russiske aktivitetar i og rundt Ukraina

utenriks

– Eg ringde Volodymyr Zelenskyj for å uttrykkje alvorleg bekymring for Russlands militære aktivitet i og rundt Ukraina og for dei vedvarande brota på våpenkvila, skriv Stoltenberg på Twitter. Han gjentek at alliansen støttar fast opp om Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og står fast ved partnarskapet med Ukraina.

Stoltenbergs telefonsamtale føyer seg inn i rekkja av erklæringar frå USA, Storbritannia og EU om solidaritet med Ukraina.

Vil bli medlem

Ukraina ber tysdag Nato sende eit tydeleg signal til Russland i form av ein plan for ukrainsk medlemskap i forsvarsalliansen. Landet er innstilt på dei nødvendige reformene for å få på plass ein slik plan.

– Men reformer åleine vil ikkje stoppe Russland. Nato er den einaste moglegheita for å stoppe krigen i Donetsbassenget. Ein medlemskapsplan vil vere eit tydeleg signal til Russland, skriv Zelenskyj på Twitter.

Donetsbassenget – òg kjent som Donbas – er regionen aust i Ukraina der to utbrytarrepublikkar med støtte frå Russland kjempar for å lausrive seg frå Ukraina.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov seier ein ukrainsk Nato-medlemskap berre vil gjere situasjonen verre.

Samla styrkar ved grensa

Førre veke skulda styresmakta i Kiev nabolandet for å samle tusenvis av soldatar langs grensa nord og aust i Ukraina, og dessutan på Krimhalvøya, som vart annektert i 2014. Dei fleste land i verda ser framleis på Krim for å vere ukrainsk.

Russland nektar ikkje for troppeforflytningene, men seier dei «ikke truer noen». Landet har varsla at det vil treffe nødvendige tiltak dersom vestlege styrkar blir utplasserte i Ukraina.

Langvarig konflikt

Den siste tida har det vore ein auke i væpna samanstøyt langs fronten mellom Ukrainas styrkar og russiskstøtta separatistar aust i Ukraina.

Konflikten i regionen har kosta over 13.000 menneske livet sidan 2014, ifølgje FN.

