Omstridde og sjeldne metall i sentrum når grønlendarane går til val

Dei 72 vallokala opna klokka 9 lokal tid og stenger klokka 20 tysdag kveld. Då er klokka midnatt i Noreg. Dei første resultata er venta fire timar seinare.

Handsprit, god avstand og oppmodingar til å poststemme er blant tiltaka som skal bidra til at Grønlands 41.000 stemmeføre kan gjere borgarplikta si under trygge forhold. Til saman er det 189 kandidatar til å fylle dei 31 plassane i nasjonalforsamlinga.

Delt syn på gruvedrift

Sosialdemokratiske Siumut støttar gruveprosjektet i Kvanefjeldsgruven, der australske Greenland Minerals vil vinne ut tre millionar tonn malm årleg. I malmen er det såkalla sjeldne jordartar – metall som mellom anna blir brukte i telefonar, databrikker, batteri og katalysatorar – i tillegg til uran. Siumut meiner dette kan styrkje Grønlands økonomi og dermed kampen for å frigjere seg heilt frå Danmark.

Venstreopposisjonen i Ataqatigiit (IA) åtvarar på si side mot miljøøydeleggingar og vil ha ein mellombels stans i uranutvinninga.

Uvisse målingar

Meiningsmålingar viser ei oppslutning på 36 prosent for IA. Partiet kan dermed bli størst ved valet på ny nasjonalforsamling tysdag. Det vil i så fall vere andre gong sidan 1979 at sjølvstyrestyresmakta ikkje skal leiast av ein representant for Siumut, men målingane er uvisse.

– Ein tredel av veljarane bestemmer seg i siste liten, og støtta for IA er overvurdert, seier statsvitar Leander Nielsen ved Grønlands universitet.

Grønland har ei befolkning på rundt 56.000 og er ein sjølvstyrt region som inngår i det danske riksfellesskapet.

