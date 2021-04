Pandemien har gjort mange barn foreldrelause i USA

utenriks

Koronapandemien har kravd nærare 570.000 liv i USA, og forskarane har analysert dødsstatistikken for å finne ut kor mange barn som har mista foreldre.

Modellen dei har utarbeidd konkluderer med at kvar vaksen som døydde, har etterlate seg 0,078 barn under 17 år. Det tilseier at 37.300 barn har mista minst ein forelder til no under pandemien.

Legg ein statistikk for overdødelegheit til grunn, blir det vurdert at 43.00 barn i USA har mista ein forelder i løpet av det siste året, konkluderer forskarane.

(©NPK)