Sri Lanka forbyr palmeolje

utenriks

– Presidenten vil fjerne palmeolje frå landet, og utslette palmeplantasjane, seier ein talsperson for presidentkontoret tysdag.

Presidenten Gotabaya Rajapaksa hadde før valet i 2019 lova å avvikle palmedyrking etter at fleire landsbyar klaga over at plantasjane fører til avskoging, jorderosjon og vassforureining.

Målet er å bli kvitt ein tidel av palmeplantasjane i året, og erstatte dei med gummi eller meir miljøvennlege avlingar.

Sri Lanka har rundt 110.000 mål med palmeplantasjar, og importerer årleg rundt 200.000 tonn palmeolje frå hovudsakleg Indonesia og Malaysia, opplyser kjelder med innsikt i utanrikshandelen til nyheitsbyrået DPA.

