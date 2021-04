Tysk glede over amerikansk skattestøtte

utenriks

– Støtta frå USA vil gi dette initiativet vind i segla, seier Olaf Scholz, som håpar det er mogleg å få i stand ein avtale i år.

Optimismen til den tyske ministeren kjem dagen etter at den amerikanske kollegaen hans Janet Yellen sa at USA er ein pådrivar i G20-gruppa for ein slik minstesats. Ho seier den tett samanvovne verdsøkonomien har ført til «eit 30 år langt kappløp mot botnen når det gjeld selskapsskatt».

– Saman kan vi bruke ein global minstesats til å sikre at verdsøkonomien blømer, basert på meir likeverdige forhold ved skattlegging av multinasjonale selskap, sa Yellen i eit foredrag måndag.

Det er venta at finansministrane i G20-landa vil diskutere forslaget på eit videomøte onsdag.

Sjeføkonom Gita Gopinath i Det internasjonale pengefondet IMF seier fondet er ein stor tilhengjar av global minsteskatt for selskap. Også EU-kommisjonen ønskte Yellens uttale velkommen og håpar han vil gi ny framdrift mot ein felles avtale innan sommaren.

