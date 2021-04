AstraZeneca undersøkjer biverknader

utenriks

Dei samarbeider òg med styresmaktene for å oppdatere produktinformasjonen om moglege biverknader frå vaksinen deira, skriv selskapet i ei pressemelding onsdag kveld.

Selskapet legg til at vaksinen deira tilbyr mottakaren eit høgt nivå av vern mot koronaviruset, og at over 34 millionar menneske i Storbritannia og EU har fått vaksinen.

Onsdag ettermiddag uttalte EUs legemiddeltilsyn (EMA) at dei vil leggje til blodpropp som ein mogleg, men svært sjeldan biverknad av AstraZenecas koronavaksine.

