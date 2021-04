EUs legemiddeltilsyn: Blodpropp ein svært sjeldan biverknad av AstraZeneca-vaksinen

utenriks

– Covid-19 er ein svært alvorleg sjukdom med høg sjukehusinnleggings- og dødsrate, og kvar dag forårsakar covid framleis tusenvis av dødsfall over heile EU, sa EMA-direktør Emer Cooke på ein pressekonferanse onsdag.

EMA stadfestar at det finst eit mogleg samband mellom vaksinen og den sjeldne tilstanden, men held fast på tilrådinga si om at vaksinen er trygg og effektiv og kan brukast på alle vaksne.

– EMAs tryggingskomité konkluderte i dag med at sjeldne blodproppar med låge blodplater bør førast opp som ein svært sjeldan biverknad, heiter det i ei pressemelding.

Tilsynet minner alle som får vaksinen, om å vere klar over moglegheita for å bli ramma av den sjeldne tilstanden innan to veker etter vaksinasjonen.

Flest kvinner

– Hittil har dei fleste av tilfella som er rapporterte, vore blant kvinner under 60 år og innan to veker etter vaksinasjon, uttaler EMA og legg til:

– Basert på bevisa som no er tilgjengeleg, er det ikkje påvist bestemde risikofaktorar.

EMAs tryggingskomité PRAC har gått i djupna på 62 tilfelle av blodpropp i hjernen og 24 tilfelle av blodpropp i mageregionen som er rapportert fram til 22. mars. 18 av tilfella var dødelege. Tilfella er i hovudsak rapportert gjennom spontane system i EU/EØS og Storbritannia, der rundt 25 millionar har fått vaksinen.

Fordelar

Framleis meiner EMA at fordelane ved koronavaksinen veg opp for risikoen for dei sjeldne biverknadene.

– Den rapporterte kombinasjonen av blodpropp og låge blodplater er svært sjeldan, og dei samla fordelane ved at vaksinen forhindrar covid-19, veg opp for risikoen for biverknadene, påpeikar EMA.

Storbritannia strammar inn

Kort tid etter EMAs stadfesting endra det britiske legemiddeltilsynet MHRA tilråding for bruken av AstraZeneca-vaksinen. Personar under 30 år skal bli tilbydd koronavaksine frå Biontech-Pfizer eller Moderna medan eit mogleg blodpropp-samband blir granska, opplyser MHRA.

I Storbritannia er det sett over 20 millionar dosar av AstraZeneca-vaksinen. Av dei var det fram til 31. mars rapportert om 79 tilfelle av sjeldne blodproppar, 19 dødsfall.

Elles veg fordelane ved AstraZeneca-vaksinen framleis opp for risikoen for det store fleirtalet, understrekar MHRA-leiar June Raine.

Symptom

EMA påpeikar at folk som har fått AstraZeneca-vaksinen, må oppsøkje legehjelp med det same dersom dei får symptom på blodpropp kombinert med få blodplater.

Symptoma som blir opp lista av EMA, er:

* Kortpust

* Brystsmerter

* Hevelse i beinet

* Vedvarande magesmerter

* Nevrologiske symptom, mellom dei alvorleg og vedvarande hovudverk og uskarpt syn

* Små blodflekker under huda utover sprøytestikk-staden