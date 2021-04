Floyd-rettssaka går inn i ny fase

utenriks

Dei neste dagane blir legar og medisinske ekspertar venta å vitne om kva som skjer når ein person som ligg på magen, får eit kne trykt mot halsen i over ni minutt, noko Floyd fekk.

Det er opplysningane som utgjer kjernen i tiltalen mot Derek Chauvin og bevisføringa som jurymedlemmene kan støtte seg på om dei einast om ein fellande dom, skriv New York Times, med tilvising til jussprofessor Justin Hansford ved Howard University.

Akuttlege Bradford Langenfeld, som tok imot og erklærte Floyd død på sjukehuset Hennepin County Medical Center, dit Floyd vart frakta etter arrestasjonen, har allereie felt dommen sin. Floyds hjarte hadde stansa og han døydde mest truleg av kveling, sa legen då han vitna i rettssaka måndag.

Han sa at hjarta til Floyd hadde stansa før Floyd kom til sjukehuset, og at han ikkje vart fortald om nokon forsøk frå politi eller forbipasserande på å gjenopplive Floyd, men at ambulansepersonell fortalde han at dei hadde prøvd i 30 minutt, utan resultat.

Kritikk frå politisjefar

Det var brot på politireglementet å presse kneet mot halsen så lenge, slo sjefen til Minneapolis-politiet Medaria Arradondo fast då han vitna tidlegare i veka. Å halde fram med å presse med ein styrke på eit slikt nivå mot ein person som allereie ligg og er i handjern med hendene bak ryggen, er på ingen måte i tråd med reglane, uttalte han ifølgje New York Times.

Arradondo var den som sa opp Chauvin og tre av kollegaene hans etter arrestasjonen av Floyd i mai i fjor. Arradondos vitnemål blir i amerikanske medium beskrive som sterkt og unikt, sidan det er uvanleg at ein politisjef vitnar mot «sine egne» i USA.

Då det vart tydeleg at Floyd lei og prøvde å gi uttrykk for det, burde Chauvin ha fjerna kneet frå halsen, uttalte politisjefen.

– Unngå halsen

Ein annan politisjef, Johnny Mercil, som har ansvar for utdanninga og treninga til Minneapolis-politiet, vitna i retten tysdag.

– Vi seier til politifolka at dei skal halde seg unna halsen om mogleg, og om dei skal bruke kroppsvekta si, så skal dei trykkje mot skuldra, sa Mercil.

Vurderingane til politisjefane styrkjer teorien til påtalemakta om at Chauvin brukte urimeleg mykje makt under arrestasjonen og at det forårsaka at Floyd døydde.

Forsvaret sin tur

Når det seinare blir forsvaret sin tur til å innkalle vitne, vil desse kunne gi eit anna bilete av saka.

Chauvins forsvarsadvokat Eric Nelson har allereie prøvd å overtyde juryen om at omstenda under arrestasjonen var meir kompliserte enn det som kjem fram på videoopptaket der Floyd seier «eg får ikkje puste».

Viste Floyd til å byrje med større motstand enn det som er komme fram, spurde forsvararen retorisk. Og oppfatta politiet gruppa med menneske som hadde samla seg på staden, som fiendtlege, spurde han.

Men hovudstrategien til forsvaret handlar om helsa til Floyd under arrestasjonen. Dei kjem til å leggje vekt på Floyds opioidavhengnad, at han hadde fentanyl i blodet og at han hadde hjartefeil.

Forsvaret har mellom anna innkalla ein venn av Floyd. Vennen var saman med Floyd i bilen då Floyd vart dregen ut av bilen og tvinga ned på bakken.

Ifølgje forsvaret kan vennen vitne om at Floyd hadde teke opioidtablettar kort tid før arrestasjonen. Men vennen har sagt at han ikkje vil vitne, ifølgje amerikanske medium. Domstolen vurderer no om Floyds venn kan tvingast til å vitne.

Nektar

Chauvin er tiltalt på tre punkt. Han nektar å ha gjort noko gale. Han risikerer opptil 40 år i fengsel dersom han blir dømd på det alvorlegaste tiltalepunktet.

Den TV-sende rettssaka blir venta å vare i fire veker, men ifølgje dommar Peter Cahill, ligg ein føre skjema.

Cahill offentleggjer inga liste over vitne i forkant, så det er uklart kor lenge kvar fase kjem til å gå føre seg.

Floyd-saka førte til fleire månader med demonstrasjonar mot diskriminering og rasisme i USA. Mange personar har stått fram og fortalt om vald mot svarte og kravd politireform.

