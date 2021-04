Koronasmitte aukar risiko for demens og depresjon

utenriks

Studien, som er omtalt i siste utgåve av tidsskriftet Lancet Psychiatry og omtalt av Reuters, byggjer på opplysningar om over 230.000 koronapasientar, dei fleste av dei i USA.

Ein av tre, 34 prosent, som vart undersøkte for 14 sjukdommar, viste seg å ha utvikla psykiske lidingar som angst eller depresjon, eller nevrologiske lidingar som demens innan 6 månader.

17 prosent av dei undersøkte sleit med angst, medan 14 prosent hadde utvikla depresjon. 7 prosent fekk hjerneslag, medan 2 prosent fekk diagnosen demens, viser studien.

– Resultata våre indikerer at hjernesjukdommar og psykiske lidingar er meir vanleg etter covid-19 enn etter influensa eller andre luftvegsinfeksjonar, seier psykiater Max Taquet ved Oxford-universitetet, som har leidd undersøkinga.

Ein tidlegare studie av dei same forskarane viste at 20 prosent av koronasmitta som overlevde, tre månader seinare fekk påvist ei psykisk liding.

Forskarane veit ikkje kva for nokre biologiske eller psykologiske mekanismar som ligg bak, men oppmodar no til vidare studiar for å kunne førebyggje og behandle, seier Taquet.

