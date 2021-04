Medier: Israel angreip iransk skip i Raudehavet

utenriks

Det iranske skipet Saviz vart påført skadar i ein eksplosjon forårsaka av ein såkalla limpet, ei mine som blir festa med magnet til skroget under vassflata.

Det halvstatlege iranske nyheitsbyrået Tasnim og iransk TV har stadfesta angrepet, som skjedde utanfor kysten av Eritrea tysdag.

Saviz har lege for anker nær Bab al-Mandeb-sundet, inngangsporten til Raudehavet, sidan 2017 og vert omtala av USA som eit kamuflert iransk spionskip.

Strategisk viktig

65 prosent av oljeforsyninga i verda passerer gjennom det strategisk viktige sundet, og Savaz skal ha fungert som base for den iranske Revolusjonsgarden som vaktar iranske tankskip i området.

Saudi-Arabia og ekspertar ved Washington Institute for Near East Policy hevda i ein rapport i juli 2018 at skipet hjelpte houthiopprørarane i Jemen.

Skipet var i fleire år gjenstand for amerikanske sanksjonar, som vart oppheva av president Barack Obama då USA i 2015 forhandla fram atomavtalen med Iran. Sanksjonane vart seinare innførte att av president Donald Trump, som trekte USA frå atomavtalen i 2018.

USA vart varsla

Angrepet på tysdag skjedde same dag som det vart innleidd nye samtalar om atomavtalen i Wien, der også USA var til stades.

President Joe Biden har gjort det klart at han ønskjer å blåse nytt liv i avtalen, til protestar frå Israel.

Israelske styresmakter har ikkje offisielt stadfesta at det var dei som stod bak angrepet på det iranske skipet, men ifølgje New York Times vart USA varsla på førehand av israelske styresmakter.

Ifølgje kjelda til avisa opplyste Israel at angrepet var gjengjelding for tidlegare iranske angrep mot israelske skip i området.

Mange angrep

Statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, skulda førre månad Iran for å ha stått bak angrepet mot det israelske lasteskipet Helios Ray i Omanbukta, noko iranske styresmakter avviste på det sterkaste.

Ifølgje avisa Wall Street Journal har Israel dei siste par åra angripe minst tolv tankskip på veg frå Iran til Syria med olje.

Avsløringa er ifølgje den israelske avisa Haaretz berre toppen av isfjellet, sidan Israel ifølgje kjeldene deira har angripe og sabotert fleire titals iranske oljetankarar og påført dei skadar for milliardar av dollar.

