Den indiske statsministeren fullvaksinert samtidig som landet nådde ny smittetopp

utenriks

– Vaksinen er blant dei få moglegheitene vil har til å overvinne viruset. Dersom du kan få vaksine, så ta den sprøyta, seier Modi. Han fekk den første dosen 1. mars, to månader etter at India starta vaksinasjonen.

Så langt har over 90 millionar helsearbeidarar og folk over 45 år fått minst éin dose. Berre 11 millionar av landets snautt 1,4 milliardar innbyggjarar har fått to dosar.

Så langt har pandemien kravd 166.862 liv i India. Det er registrert 12,9 millionar smittetilfelle. Berre USA og Brasil har fleire smitta.

(©NPK)