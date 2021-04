Franske SNCF har bestilt tolv hydrogentog

utenriks

Selskapet satsar på å byrje testinga av toga i fire regionar i 2023. Dei skal byggjast av det franske industrikonsernet Alstom og vil vere drivne av anten hydrogen eller elektrisitet når det er tilgjengelege straumkablar over jernbaneskjenene.

Toppsjefen for Alstom France, Jean-Baptiste Eymeoud, opplyser at toga skal kunne tilbakeleggje 60 mil på éin hydrogenladning, og at dei etter planen skal setjast i drift i 2025.

Kontrakten er verd 190 millionar euro for dei første tolv toga, som vil vere 72 meter lange.

Alstom testa dei første prototypane av hydrogendrivne tog i Tyskland for tre år sidan, og innleier no ein kommersiell fase for å kunne levere 41 ordrar.

SNCF driftar i dag 1.100 regionale dieseldrivne ekspresstog i heile Frankrike. Planen er at desse skal vere fasa ut innan 2035.

Hydrogen blir rekna som ei av dei viktigaste formene for energi for å nå klimamåla. Men det er dyrt å produsere, og elektrisiteten som trengst, fører til store CO2-utslepp og anna forureining.

Mellom andre selskap som satsar på hydrogentog, er tyske Siemens som har innleidd eit samarbeid med Deutsche Bahn, og dei japanske selskapa Toyota og Hitachi, som samarbeider med jernbaneselskapet JR East.

