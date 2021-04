Hastesamtalar etter nye opptøyar i Nord-Irland

utenriks

Vest i Belfast vart ein buss bombardert med bensinbomber og tok fyr, ifølgje den nord-irske politistyrken (PSNI).

Det var berre éi av fleire hendingar onsdag kveld i gata som knyter saman katolske Falls Road og den protestantiske nabogata Shankill Road.

Ifølgje politiet har til saman 48 betjentar vorte skadde i opptøyane. Ifølgje AFP oppstod det fleire brannar langs ei «fredslinje» – vegger som separerer pro-irske nasjonalistsamfunn og probritiske unionistar – då folk kasta bensinbomber over veggen.

Auka spenning

Spenningsnivået har auka i Nord-Irland den siste tida på grunn av tollkontrollen mellom Storbritannia og Nord-Irland som er innført etter brexit, fordi Nord-Irland framleis er med i EUs indre marknad.

Det bidrog òg til irritasjon at Sinn Fein-toppar deltok i ei gravferd der det var 2.000 sørgjande til stades, i strid med koronatiltaka.

Steiner har vorte kasta mot politiet, bilar er stukne i brann og onsdag kveld vart ein pressefotograf på jobb overfalle.

Fordømmelse og bekymring

– Eg er djupt bekymra for dei valdelege scenene som speler ut seg i Nord-Irland, spesielt angrepa på PSNI som vernar folk og næringsliv, angrepet på ein bussjåfør og overfallet av ein journalist, tvitrar Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Dette må løysast med dialog og ikkje med vald eller kriminalitet, skriv han vidare.

Også Irlands statsminister Micheál Martin fordømmer opptøyane.

– Den einaste vegen framover er gjennom fredelege og demokratiske verkemiddel. Det er på tide at dei to regjeringane og leiarar på alle sider samarbeider for å dempe spenningsnivået og gjenopprette ro, seier han.

(©NPK)