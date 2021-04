utenriks

– Etter fleire intervju gjennom fire månader har eg vorten informert om at asylsøknaden min har vorten godkjend, skriv Law på Twitter.

Aktivisten er sikta under den nye sikkerheitslova for Hongkong, noko Law meiner betyr at han ikkje kan dra tilbake utan risiko. Han flykta til Storbritannia i juni.

Fleire demokratiforkjemparar har flykta frå Hongkong etter at Kina innførte den nye sikkerheitslova.

(©NPK)