Inga nedstenging i Brasil

Brasilianske helsestyresmakter registrerte 4.195 nye koronadødsfall tysdag, det høgaste sidan pandemien braut ut. Det har ført til krav frå både helsepersonell og politiske motstandarar om å innføre strengare smitteverntiltak.

– Vi kan ikkje akseptere denne politikken med å bli heime og stengje ned alt. Det blir inga nasjonal nedstenging, sa Bolsonaro i ein tale i byen Chapecó i Santa Catarina delstat.

Presidenten forsvarte òg bruken av andre behandlingsmetodar, blant dei malariamedisinen hydroksyklorokin. Det er ikkje funne bevis for at legemiddelet er effektivt mot covid-19.

– Det er ikkje nok vaksinar i verda i dag. Vi er nøydde til å finne alternativ, sa Bolsonaro.

I eit ope brev i avisa O Globo tysdag, tek ei foreining for brasilianske helsearbeidarar, som har knappe 20.000 medlemmer, til orde for at det må innførast ei tre veker lang nasjonal nedstenging.

– Den alvorlege epidemiologiske situasjonen, som fører til at helsevesenet kollapsar i fleire statar, krev umiddelbar innføring av strenge smitteverntiltak, heiter det i brevet.

Intensivavdelingar i dei fleste av delstatane i landet er minst 90 prosent fylte opp, men tala har vore ganske stabile sidan førre veke.

