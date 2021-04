Nytt blodpropp-tilfelle knytt til AstraZeneca i Sverige

utenriks

Tilfellet er det tredje knytt til denne vaksinen i Sverige og vart meldt onsdag. Kvinna i 60-åra er innlagd på sjukehus og er i ferd med å friskne til, ifølgje det svenske Legemiddelverket.

Onsdag stadfesta EUs legemiddelverk EMA at det er eit mogleg samband mellom AstraZenecas vaksine og sjeldne blodproppar. Blodproppar og eit lågt tal blodplater bør derfor førast opp som ein svært sjeldan biverknad av AstraZeneca-vaksinen, meiner EMA, som likevel tilrår framleis bruk.

Vaksinasjonen med AstraZenecas koronavaksine i Sverige vart oppatteken for personar over 65 år i slutten av mars. For yngre personar blir det framleis tilrådd pause.

