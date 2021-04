Tyskland vurderer å kjøpe Sputnik V-vaksinen

utenriks

– EU-kommisjonen sa i går at han ikkje vil teikne kontraktar, slik han gjer med andre produsentar, som til dømes Biontech. Så på Tysklands vegner fortalde eg under møtet mellom EUs helseministrar at vi vil halde bilaterale samtalar med Russland, sa Tysklands helseminister Jens Spahn til kringkastaren WDR torsdag.

Delstaten Bayern har allereie teikna avtale om kjøp av Sputnik V om han blir godkjend. Ifølgje delstatsminister Markus Söder er Bayern sikra 2,5 millionar ekstra dosar gjennom avtalen.

Den russiske vaksinen er til løpande vurdering hos EMA.

(©NPK)