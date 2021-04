Algar har drepe 4.200 tonn laks i Chile

utenriks

Det er den største massedøden som er registrert i verdas nest største produsent av oppdrettslaks.

Laksedøden er knytt til ei blomstring av ein skadeleg alge som reduserer oksygennivået i vatnet. Dermed blir laksen kvelt. Eit liknande fenomen tok livet av fleire tusen tonn laks i 2016. Om lag 18 oppdrettsanlegg sør i Chile, som står for omtrent 26 prosent av lakseproduksjonen i verda, er ramma.

Greenpeace hevdar det kjem av forureining frå anlegga, medan industrien sjølv peikar på klimaendringar.

– Det er bevis for at samlinga av ammoniakk og urinstoff frå oppdrettsanlegg i lukka fjordar eller på stader med lite sirkulasjon kan forverre veksten av organismane som er påviste, seier talsperson Mauricio Ceballos i Greenpeace.

Det vart påvist tre ulike algeartar ved dei 18 oppdrettsanlegga, og 70 prosent av den døde fisken er fjerna.

Berre Noreg produserer meir laks enn Chile og står for over halvparten av produksjonen i verda. Chile eksporterte laks for nærare 4,4 milliardar dollar i fjor, tilsvarande 28 milliardar norske kroner, medan Noreg eksporterte laks for 70 milliardar kroner.

