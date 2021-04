Breitt utval av kandidatar når Peru går til val

utenriks

Martin Vizcarra vart stilt for riksrett og avsett som «moralsk inkompetent» i november. Etterfølgjaren Manuel Merino vart møtt av så kraftige protestar at han trekte seg etter fem dagar. Han vart følgd av Francisco Sagasti, som vart vraka som toppkandidat i eige parti. Dermed står presidentvalet søndag om kven som skal bli den fjerde presidenten i landet på under eit halvt år.

Sagasti stiller rett nok i valet søndag, som andre visepresidentkandidat for Julio Guzman. Med ei oppslutning på rundt 2 prosent på dei siste målingane er det lite som tyder på at partiet deira held på presidentmakta.

Langt under 50 prosent

Med tolv kandidatar er det mange å fordele stemmene på, og det er berre unntaksvis at nokon har oppnådd tosifra oppslutning dei siste vekene. Yonhy Lescano frå det liberale reformpartiet har leia på flest målingar den siste tida, men ligg stort sett på rundt 10–12 prosent. Med ei toppnotering på 15,6 prosent er han likevel langt unne dei 50 prosentane som blir kravde for å vinne i første runde. Dersom det blir nødvendig med ein ny runde, skal han haldast i juni.

Også konservative Rafael Lopez Aliaga toppar fleire målingar, medan nyliberale Hernando de Soto og Keiko Fujimori nyleg delte førsteplassen. Sistnemnde høyrer til langt ute på høgrefløya og er dotter av tidlegare president Alberto Fujimori.

Eksfotballspelar George Forsyth leia på dei fleste målinga fram til februar, men hamnar no i «hovudfeltet», litt bak teten. Forsyth vart nyleg den tredje kandidaten som testa positivt for covid-19. Frå før er Guzman og Ciro Galvez smitta.

Første transperson

I tillegg til å velje statsoverhovud, skal peruanarane òg velje 130 representantar til nasjonalforsamlinga i landet. I eit land med aukande mangfald er det òg stor variasjon blant dei 2.572 kandidatane.

Nokre av dei som skil seg ut i feltet av politikarar, er ein tidlegare sexarbeidar, ein 63-åring som har spelt Jesus i korsvandringar i 45 år, ein cosplayer og Gahela Cari, som håpar å bli den første transpersonen i kongressen.

28 år gamle Cari stiller for venstrepartiet Juntos por el Peru (Saman for Peru) og ønskjer å oppnå radikale sosiale endringar i eit samfunn ho seier har utsett henne for mobbing og vald. Ho har òg vorte møtt med fornærmingar frå andre kandidatar og seier det gjorde henne vondt at valstyret insisterte på at ho stilte under det mannslege namnet ho fekk ved fødselen

Dersom ho blir vald, lovar Cari å kjempe for «et fritt samfunn, uten diskriminering og vold».

– Mykje vondskap

Angela Villon kjempar òg mot undertrykking, vald og diskriminering.

– Vi horer stemmer òg, og vi er leie av å bli utnytta, seier den tidlegare sexarbeidaren. Ho seier ho vil kjempe for å gjere prostitusjon lovleg og gi verdigheit til dei som sel sex.

– Vi er offer for mykje vondskap – dei valdtek oss, bortfører oss og drep oss. Det kosta meg mange tårer før eg forstod at eg er eit menneske med rettar, fortel ho. 56-åringen byrja å selje sex som 16-åring. Ho slutta etter 35 år og har dei siste fem åra jobba for rettane til sexarbeidarar.

Villon seier det er rundt 250.000 sexarbeidarar i Peru.

Jesus og anime

Juli Mario Valencia er kandidat nummer 33, noko han ser på som eit mirakel, sidan det var så gammal Jesus vart. I 45 år har lastebilsjåføren spelt frelsaren i korsvandringar gjennom hovudstaden Lima, men i år vart det ikkje noko av. Koronaavlysinga gav han i staden meir tid til å drive valkamp.

Valencia seier han stiller til val som «Guds reiskap for å rydde opp i vårt nasjonale hus, kongressen». Han meiner økonomiske interesser har teke kontroll over nasjonalforsamlinga.

Til liks med Valencia liker òg 31 år gamle Milagros Juarez å opptre som ein annan enn seg sjølv. Ho dyrkar cosplay, ein hobby og subkultur der deltakarar kler seg ut for å likne figurar frå japansk populærkultur. Juarez' føretrekte figur er Asuka Langley frå animeserien Neon Genesis Evangelion.

Juarez driv valkamp med Pikachu frå Pokémon under armen og vil ha bruk av japanske tegnefilmer og seriar «anerkjent som kulturaktiviteter i Peru». Ho kjempar òg mot deportering av utlendingar som ikkje har formelle arbeidsforhold i landet og beskriv seg som «katolikk og patriot».

Maktskifte til sommaren

Dagens kongress er sett saman av elleve partigrupper og fem uavhengige kandidatar. Dei har sete sidan Vizcarra skreiv ut nyval i januar i fjor etter å ha oppløyst kongressen i september 2019.

Valperioden går ut i juli, og den nye kongressen skal takast i eid seinast 27. juli. Fristen for den formelle innsetjinga av presidenten og dei to visepresidentane er dagen etter.

Både kongressen og presidentskapen blir valde for fem år av gongen.

(©NPK)