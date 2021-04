EU-tilsyn granskar blodproppar blant Janssen-vaksinerte

utenriks

Tilfella som skal undersøkjast, er av same type som dei som blir knytte til AstraZeneca-vaksinen: Blodproppar i kombinasjon med eit lågt tal blodplater.

EMA opplyste fredag at dei har oppretta ei såkalla signalsak der vaksinen skal granskast. Saka vart i Noreg først omtalt av NRK.

Totalt skal det vere snakk om fire tilfelle av blodpropp i USA. Over 4,8 millionar menneske i USA har fått vaksinen, som også er kjend under namnet Johnson & Johnson.

Vaksinen skil seg ut ved at berre éin dose trengst for å bli fullvaksinert.

Godkjent i EU og Noreg

Eitt av dei amerikanske tilfella oppstod i siste fase av testinga av vaksinen, medan dei andre tre er nyare. Ein av pasientane døydde, ifølgje EMA.

Så langt er det berre i USA at Janssen-vaksinen er teken i bruk. Men han er òg godkjend i EU og Noreg, og han skal etter planen takast i bruk i Europa om nokre veker.

Norske styresmakter reknar med å få mange dosar av vaksinen i juni, og den kan derfor få stor betydning for vaksinasjonen av yngre menneske.

– Det er rapportert fire alvorlege tilfelle av blodpropp etter bruk av vaksinen. Folkehelseinstituttet meiner det er bra at dette blir teke på alvor og at EMA går i djupna for å undersøkje kva dette dreier seg om, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i ei fråsegn til NTB.

– Tek det med i vurderinga

Bukholm understrekar at det så langt ikkje er fastslått nokon årsakssamanheng mellom Janssen-vaksinen og blodproppane.

– Vi tek dette med vidare i vurderingane våre rundt bruk av vaksinen i Noreg, seier han om EMAs gransking.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understrekar overfor NRK at det eventuelt dreier seg om svært sjeldne biverknader.

Allereie i midten av mars opplyste Läkemedelsverket i Sverige at dei følgde med på om Janssen-vaksinen kunne auke risikoen for blodproppar. Bakgrunnen var funn i ein studie av vaksinen.

– Det var ikkje nok til at ein kunne konkludere at det har ein samanheng med vaksinen. Men det er eit spørsmål som blir overvakt, sa Ulla Wändel Liminga, ansvarleg for legemiddeltryggleik ved Läkemedelsverket.

