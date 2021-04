Ein av fem fullvaksinert i USA

utenriks

Til no har 112 millionar av USAs 330 millionar innbyggjarar fått éin dose av ein koronavaksine. Det utgjer ein tredel av folket sidan vaksinasjonen starta i midten av desember.

Totalt er nærare 175 millionar dosar sett. USA bruker vaksinane frå Moderna og Pfizer/Biontech, som krev to dosar, og Johnson & Johnson-vaksinen, som det berre trengst éin dose av.

Pfizer/Biontech-vaksinen er godkjend for bruk for personar over 16 år, medan dei andre vaksinane blir brukte på personar over 18 år.

USAs president Joe Biden har lova at den vaksne befolkninga i landet skal vere vaksinerte innan utgangen av mai.

