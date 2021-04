Forsvarsministeren i USA til Israel, Storbritannia og Tyskland

utenriks

Austin dreg frå Washington D.C. laurdag, men departementet hans har ikkje oppgitt datoane for besøka i kvart land.

I Israel skal Austin møte statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Benny Gantz. Samtalane skal dreie seg om felles prioriteringar mellom USA og Israel, og styrkje USAs militære forplikting overfor Israel, opplyser Pentagon.

I Tyskland skal Austin møte forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer og den utanriks- og tryggingspolitiske rådgivaren til regjeringa, Jan Hecker. I Brussel skal han møte generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, og i Storbritannia er det forsvarsminister Ben Wallace som tek imot Austin.

Spenningsnivået mellom Israel og Iran er aukande i det administrasjonen til USA-president Joe Biden prøver å få Iran til å vende tilbake til atomavtalen.

I Europa er det auka spenningsnivå etter at Russland har utplassert fleire troppar langs grensa mot Ukraina.

– Russland har no fleire troppar på grensa mot Ukraina enn nokon gong tidlegare sidan 2014, sa pressetalskvinna til Det kvite hus, Jen Psaki, torsdag. Ho la til at Biden i aukande grad er bekymra over utviklinga.

(©NPK)