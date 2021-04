Greta Thunberg vil droppe klimakonferanse på grunn av låge vaksinetal

utenriks

Thunberg seier til BBC at ho førebels ikkje har planar om å delta på konferansen, som skal haldast i Glasgow i november. Konferansen er allereie utsett med eit år, og det har vore rykte om ei ny utsetjing. Den svenske 18-åringen meiner arrangøren bør vente til fleire i verda er vaksinert.

– Det må skje på riktig måte. Det beste ville sjølvsagt vere å få alle vaksinerte så raskt som mogleg, slik at alle kan delta på like premissar, seier ho til den britiske kringkastaren.

Etter at ho starta skulestreiken sin for klimaet i 2018, har Thunberg vorte ei av dei fremste stemmene i kampen mot klimaendringane. Aktivismen hennar har inspirert unge over heile verda, og skulestreik har vorte ei global aksjonsform. I 2019 vart ho kåra til årets person av nyheitsmagasinet Time.

Sjølv om ho ikkje har noka formell rolle under konferansen i Glasgow, vil fråværet hennar vere eit slag i ansiktet for den britiske regjeringa, skriv BBC.

Ei endeleg avgjerd om når COP26 skal haldast, er venta innan kort tid, ifølgje BBC, som skriv at styresmaktene legg planar for å kunne ta imot opptil 30.000 deltakarar.

(©NPK)