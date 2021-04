utenriks

I eit intervju med CNN seier Zaw Min Tun, ein talsperson for militærjuntaen, at eit val i landet i samsvar med grunnlova må bli halde innan to år.

Han oppgir inga tydeleg tidslinje for avviklinga av valet, men held òg moglegheita open for at unntakstilstanden vil bli forlengd med seks månader eller meir.

– Det var ikkje eit kupp, seier Zaw Min Tun i intervjuet. Han påpeika narrativet til militæret om at dei tok makta for å passe på medan valfuskklagar blir undersøkte.

