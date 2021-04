Romfararar har komme ISS

utenriks

Oppskytinga var vellykka og fann stad på det planlagde tidspunktet klokka 9.42 norsk tid frå Bajkonur-basen i Kasakhstan.

Litt over tre timar seinare og to rundar rundt jorda, kopla Sojuz-romkapselen seg til ISS klokka 13.07 norsk tid.

Dette er det andre oppdraget i rommet for den amerikanske Nasa-astronauten Mark Vande Hei og det tredje for russiske Oleg Novitskij, medan det er det første oppdraget for russaren Pjotr Dubrov.

Dei tre skal gjennomføre fleire hundre eksperiment innan mellom anna biologi, bioteknologi og fysikk, medan dei er stasjonerte på ISS.

Oppskytinga på fredag fell saman med at det måndag er 60 år sidan Jurij Gagarin vart den første personen i verda i verdsrommet, og 40 år sidan at Nasa sende opp den første romferja si.

– Då vi starta, konkurrerte vi mot kvarandre og det var ein av grunnane til at vi vart så suksessfulle i starten på romflygingane, sa Vande Hei på ein pressekonferanse torsdag, dagen før avreise.

– Etter kvart som tida gjekk, innsåg vi at vi ved å samarbeide, kan oppnå endå meir. Og sjølvsagt, det held fram til denne dagen, og eg håpar at det vil halde fram inn i framtida, sa han.

På ISS møter dei Nasa-astronautane Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover og Shannon Walker, russarane Sergej Ryzjikov og Sergej Kud-Svertsjkov, og dessutan japanske Soichi Noguchi.

Rubins, Ryzjikov og Kud-Svertsjkov kom til ISS med ein Sojuz-romkapsel i oktober. Glover, Walker og Noguchi kom med ein SpaceX-romkapsel i november.

