Sollys kan forklare sprik i koronadødsfall

– Større eksponering for ultrafiolett stråling (UV) blir knytt til lågare covid-19-dødstal, heiter det i studien som er publisert i British Journal of Dermatology.

Forskarar ved University of Edinburgh har samanlikna koronarelaterte dødsfall i USA for perioden frå januar til april i fjor, med UV-nivå i nesten 2.500 amerikanske fylke. Deretter har forskarane kopiert metoden og gjort det same for Storbritannia og Italia.

– Slåande

Dei tre landa har nokre av dei høgaste koronarelaterte dødstala i verda, både absolutte tal og målt per innbyggjar, men dødelegheita fall betydeleg gjennom sommaren.

I Asia og Afrika er det meldt om relativt låge dødstal per innbyggjar gjennom heile pandemien.

– Forholdet mellom covid-19-dødstal, årstid og breiddegrad er ganske slåande. Her kan vi presentere ei alternativ forklaring på dette fenomenet, skriv medforfattar Chris Dibben.

Ikkje vitamin D-relatert

Forskarane opplyser at dei har teke høgd for og kontrollert for mogleg påverknad av vitamin D, som i fleire studiar har vorte nemnt som ein bremsefaktor for covid-19. Vitaminet har vorte kalla «solskinsvitaminet» på grunn av evna kroppen har til å produsere vitaminet når ein blir utsett for sollys.

– Soleksponering kan redusere covid-19-dødstall uavhengig av vitamin D, skriv forskarane.

Andre nylege funn har lagt vekt på ein teori om at sannsynet for å få koronasmitte minskar i takt med at ein er meir utandørs.

Irske helsestyresmakter opplyste måndag at berre 0,1 prosent av koronatilfella i landet kan koplast til utandørsaktivitetar.

