Isbjørnar må ete fugleegg for å overleve

Det er godt kjent at klimaendringane truar eksistensen til isbjørnane. Dei ekstraordinære klimaendringane i Arktis fører til mindre havis og kortare sesong for dei kvite jakta til bjørnane på sel, som altså er det føretrekte bytet deira.

Konsekvensen er at svoltne bjørnar må leite etter annan kost, som egg. Ei forskargruppe frå Canada ønskte å finne ut kor effektive bjørnane fann egg, og kor nyttige egg var for dei næringsmessig.

Egg har alltid vore føde for isbjørnen, men som supplement. I dårlege sel-tider blir egg rein nauddiett.

Overvaka med dronar

Forskarane brukte dronar for å overvake jakta til bjørnane på ærfuglegg på øya Mitivik heilt nord i Canada. Studien, som er offentleggjord i tidsskriftet Royal Society Open Science, viser at bjørnane førebels ikkje er særleg effektive eggsankarar.

Forskarane observerte korleis opptil 20 bjørnar oppførte seg på hekkestadane over ein periode på elleve dagar i juli 2017.

Studien viste at bjørnane ikkje skilde mellom fulle reir og reir som allereie var tømt. Når reira med egg byrja å bli få, bevega dei seg på ein uhensiktsmessig måte og gjekk mange rundar. Bjørnane ignorerte òg enkelte klyngjer med egg.

– Det mest overraskande var at bjørnane ignorerte klyngjene med egg. Vi trur det kom av at ærfuglane hadde dekt over egga med ekskrement, ein måte fuglane vernar egg mot rovdyr. Men vi hadde trudd at bjørnane skulle ete alle egg dei kom over, seier Patrick Jagielski, forskar i økologi ved Universitetet i Windsor.

Plukka opp teikn

Bjørnane gjorde òg noko riktig i jakta på egg. Dei fann fleire egg når dei plukka opp visuelle teikn som når ærfugl flaug opp, men dei brukte ikkje strategien systematisk. Bjørnane vart dessutan mindre kresne etter kvart, og åt òg fleire klyngjer med egg når reira rundt byrja å gå tomme.

– Men denne studien viser at sjølv om isbjørnen er i stand til å innlemme mindre føretrekte ressursar i kosthaldet sitt, gjer dei det på ein lite effektiv måte, seier Jagielski.

Forskaren seier dette ikkje betyr at ein veit korleis isbjørnen generelt vil klare å tilpasse seg klimaendringane.

Isbjørnane kan med tida bli meir erfarne eggsankarar.

– Men dersom egg blir ein stadig større del av kosthaldet deira, vil det òg utgjere ein stor trussel for bestanden av ærfuglane. Noko som igjen kan gjere egg til ei lite påliteleg næringskjelde for isbjørnane, seier Jagielski til The Academic Time.

Hybridbjørnar?

Ein tidlegare studie offentleggjort i Nature Climate Change i juli i fjor, anslår at bestanden av isbjørnar kan vere svolte i hel innan 2100.

Dyra har i hundrevis av år har vore så spesialiserte i å ete selkjøtt at dei vil slite med å tilpasse seg annan kost.

Men forskarar ved Universitetet Vanderbilt i Nashville, meiner at dei stadig oftare møta mellom isbjørnar og grizzlybjørnar kan føre til at evolusjonen tek ei ny vending. Dei to bjørneartene har nemleg vist at dei kan produsere avkom saman.

Forskar Jack Tseng frå University of California fryktar at isbjørnen «blir enda eit offer i den pågående utryddingsprosessen av dyrearter i dette hundreåret». Men det er òg eit spørsmål om isbjørnbestanden kan komme til å overleve gjennom å få «hybridavkom» med grizzlybjørnar, seier han.

Uansett ser lagnaden til isbjørnen til å vere uløyseleg bunden til utviklinga i klimaendringane.

