Russland heng etter i romkappløpet

utenriks

Ein stasjon på månen! Eit oppdrag til Venus! Romfartøyet til ein neste generasjon! Det skortar ikkje på russiske ambisjonar – 60 år etter at kosmonaut Gagarin vart skoten ut i verdsrommet 12. april 1961.

Men evna til å realisere prosjekta har hittil vist seg ikkje å vere like god.

Prosjekt etter prosjekt er kunngjort – og deretter forseinka. Årsaka til forseinkingane har vore fleire – både finansielle og byråkratiske.

Ein gammal arbeidshest

Eit døme er prosjektet for å erstatte den russiske, aldrande Sojuz-kapselen. Ein arbeidshest som har frakta astronautar ut i rommet sidan 1960-talet. Framleis blir han brukt til turar til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Prosjektet med å erstatte romkapselen vart først kunngjort i 2009, men har gjentekne gonger vorte utsett. Sjølv namnet på den nye kapselen er endra ei rekkje gonger.

RKK Energia, firmaet som bygde Sojuz, vart tildelt utviklingskontrakten for prosjektet. Aleksandr Kaleri, som er leiar i selskapet, skryter over at den nye kapselen vil vere større, kraftigare og meir komfortabel enn Sojuz.

Men Kaleri, som sjølv er ein veterankosmonaut som har hatt fleire og langvarige oppdrag i verdsrommet, innrømmer at prosjektet er langt frå å ta av.

– Målet er å gjennomføre den første pilotfrie testflyginga innan 2023, seier han.

Mange vanskar

Den russiske romeksperten Vitalij Jegorov seier at forseinkingane ikkje er særleg overraskande med tanke på «dei tekniske vanskane, vestlege sanksjonar mot den russiske romindustrien og mangel på finansiering for romprogrammet».

– Og sidan Sojuz framleis fungerer, er det heller ikkje noko akutt behov for ei erstatning, seier han.

Men andre prosjekt har òg stagnert, inkludert neste generasjon Angara-A5 bererakettar. Dei har vore under utvikling sidan 1990-talet, men har berre vore testa to gonger – i 2014 og 2020.

Laboratoriemodulen Nauka, som er tenkt nytta for ISs, vart påbyrja på 1990-talet. Men ei rekkje feil har hindra den i å komme i bane.

Mange planar

Trass i desse tilbakeslaga held den nasjonalistiske politikaren Dmitrij Rogozin fram, som ansvarleg for den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos, å leggje ut om ambisiøse, framtidige prosjekt.

Han har lova å bringe prøver frå Venus og byggje ein rakett som er i stand til å gjennomføre 100 turar til verdsrommet og tilbake.

Russland trekte seg ut av det USA-leidde internasjonale Lunar Gateway-prosjektet. Programmet går ut på å etablere ein romstasjon i bane rundt månen. Denne romstasjonen kan brukast som utgangspunkt for månelandingar. Målet er å vende tilbake til månen innan 2024.

Moskva har i staden, saman med Kina, annonsert planar for ein rivaliserande romstasjon, men utan nokon tidshorisont eller budsjett.

Putin prioritere militæret

Ein tidlegare Roskosmos-tenestemann, som vil vere anonym, meiner at Rogozins prosjekt er reine luftslottet.

Den russiske romeksperten Vadim Lukasjevitsj hevdar at hovudproblemet for Roskosmos er at Putin rett og slett ikkje prioriterer romforsking.

– Kreml prioriterer militære prosjekt, spesielt utvikling av missil, seier han.

Putin skryt ofte av det hypersoniske våpenet i landet, som han seier kan treffe ein fiende som ein «meteoritt».

– Putin snakkar svært entusiastisk om nye våpen og rakettar, understrekar Lukasjevitsj.

Og talen til tala er òg klar: Medan russiske forsvarsutgifter har vakse betydeleg dei siste para tiåra, har Roskosmos sitt budsjett vorte redusert med 10 prosent dei siste fem åra.

(©NPK)