Finnes det nytt liv for atomavtalen med Iran?

Sjølv om både Tyskland, Frankrike, Storbritannia, EU, Russland og Kina har insistert på at avtalen framleis gjeld, har han i praksis vore ikkje-fungerande etter at Donald Trump kunngjorde at USA trekte seg ut i 2018.

Avgjerda til Trump førte til at USA innførte endå hardare sanksjonar enn dei som gjaldt i regi av FN før atomavtalen vart ein realitet for fem–seks år sidan. Etter kvart har Iran svart med å reversere nedjusteringa av atomprogrammet i Iandet, som avtalen skulle sikre.

Men med Joe Biden på plass i Det kvite hus har USA endra haldning. Førre veke stilte amerikanarane og dei andre stormaktene til nye forhandlingar med Iran i Wien for å få atomavtalen tilbake på sporet. Men diplomatane har det travelt. Målet er å sikre betydeleg framgang før Iran skal velje ny president den 18. juni. Greier dei ikkje det, og den konservative fløya i Iran overtek presidentposten, kan ei gjenoppliving av avtalen henge i ein tynn tråd.

Maktkamp i Teheran

Allereie i helga kom dei første teikna på at maktkampen i Teheran er i ferd med å spisse seg til. Nasjonalforsamlinga vedtok eit skuldingsskrift mot president Hassan Rouhani der dei skulda han for å ha ignorert fleire lover som er vedtekne av forsamlinga. Kva dette betyr i praksis er usikkert. Observatørar koplar handlinga til forhandlingsstarten i Wien.

Søndag vart Irans atomanlegg i Natanz ramma av problem som ifølgje The New York Times kjem av ein israelsk operasjon. Avisa siterer ikkje namngitte kjelder i USA og Israel, som korkje har stadfesta eller avkrefta påstandane.

Iran skuldar Israel for «atom-terrorisme» og lovar hemn.

Dagen før hadde Rouhani delteke på ein seremoni ved atomanlegget der det vart starta nye sentrifugar for å kunne rikje opp endå meir uran, noko som er nok eit brot på atomavtalen. Handlinga kan ha vore eit forsøk på å leggje press på USA – eller på å blidgjere dei konservative som er svært skeptiske til at Rouhani er villig til å forhandle med USA igjen.

Siger for diplomatiet

Den internasjonale atomavtalen, også kjent under forkortinga JCPOA, vart forhandla fram med stor diplomatisk kløkt sommaren 2015. Partane greidde å bli samde om det som vart omtalt som ein historisk avtale etter å ha forhandla i nesten to år. Og det trass i kraftig motstand i meir kompromisslause politiske fløyer både i Washington og Teheran.

Blant dei argaste motstandarane var Israel, som hevda at avtalen gav Iran eit sikker høve til å skaffe seg atomvåpen.

Ein del av æra for suksessen fekk den iranske utanriksministeren Mohammad Javad Zarif, som til liks med Rouhani tilhøyrer den moderate fløya av det iranske regimet.

Men etter at USA trekte seg og innførte beinharde økonomiske sanksjonar, kunne den konservative fløya igjen trekke fram dei tidlegare åtvaringane og den djupe mistrua si til USA.

Skytteltrafikk

Møta førre tysdag og fredag gjekk føre seg bak lukka dører i ballsalen på eitt av luksushotella i Wien. Delegatar frå dei attverande landa sat i same rom, medan amerikanarane var innkvarterte på eit nabohotell, sidan Iran nektar å møte amerikanske utsendingar ansikt til ansikt så lenge sanksjonane blir haldne oppe.

Kommunikasjonen gjekk i staden via EU-koordinator Enrique Mora, som gjekk i skytteltrafikk mellom dei to gruppene, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Både på amerikansk og iransk hald blir samtalane beskrivne som «konstruktive», og fleire diplomatar uttrykkjer forsiktig optimisme. Ein av dei beskriv forhandlingane som ein maraton, og somme sørgde òg for å leggje ut bilete og kommentarar på Twitter for å skape blest om storhendinga.

I den innleiande fasen er det etablert to ekspertgrupper som skal gjennomgå korleis sanksjonane kan opphevast samtidig som atomprogrammet til Iran igjen kjem på det nivået som avtalen krev.

I tida framover er det venta eit intenst diplomati for å sikre framgang. Forsvarsministeren i USA, Lloyd Austin, innleidde søndag eit besøk over to dagar i Israel, der dei nye forhandlingane var eit viktig tema, og tysdag reiser utanriksministeren i Russland, Sergej Lavrov, til Teheran for å møte iranske leiarar.

Korleis få Iran tilbake?

Ei av arbeidsgruppene har ifølgje ei kjelde fått i oppgåve å undersøkje kva føresegner i atomavtalen Iran har brote, og korleis dette kan reverserast.

– Så langt er dei ganske positive, seier han til AFP, sjølv om den svært komplekse tekniske prosessen så vidt har byrja.

Iran, som alltid har insistert på at atomprogrammet berre har fredeleg formål, byrja å bryte reglane i avtalen eitt år etter at USA trekte seg ut.

Dei andre landa hadde då gjentekne gonger prøvd å få Iran til å halde seg i ro. Men dei mislukkast og greidde heller ikkje å innfri kravet frå Iran om å minske effekten av dei harde økonomiske sanksjonane frå USA.

Omstridd oppriking

Dei siste månadene har Iran fjerna seg stadig lenger frå avtalen, mellom anna ved å produsere uranmetall og rikje opp uran til ei grad på 20 prosent. Ifølgje avtalen skal opprikingsgrada ikkje overstige 3,67 prosent.

For å produsere ei atombombe trengst det ei opprikingsgrad på 90 prosent.

Førre veke hadde Iran allereie eit lager på 55 kilo med uran med ei opprikingsgrad på 20 prosent, ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Landet har òg sett avgrensingar på tilgangen IAEA-inspektørane hadde til iranske atomanlegg.

Før Iran vil gå med på å reversere prosessen, krev Teheran at USA opphevar sanksjonane. Det har USAs spesialutsending Rob Malley så vidt antyda kan vere mogleg, men berre dei sanksjonane som er i strid med avtalen.

Kjeppar i hjula

Ifølgje ein ekspert frå tankesmia European Council on Foreign Relations vart mange av dei amerikanske sanksjonane forma ut på ein måte som skulle gjere det meir komplisert å vende tilbake til avtalen.

Rouhani uttalte førre veke at forhandlingane kan gå raskt, medan kjelder i Wien er meir forsiktige.

– Det verkar som ein god start, men det kan bli fastlåst når som helst, seier ein av dei europeiske diplomatane til AFP.

Han tør ikkje spå om avtalen vil vere i boks før 18. juni.

– Om vi ikkje har lukkast med å få verkeleg fart på dette i første halvdel av mai, med klar framgang, vil eg vere bekymra for den iranske viljen og evna til å ferdigstille forhandlingane før valet, seier ein annan diplomat.

