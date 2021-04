Finst det nytt liv for atomavtalen med Iran?

utenriks

Sjølv om både Tyskland, Frankrike, Storbritannia, EU, Russland og Kina har insistert på at avtalen framleis gjeld, har han i praksis vore ikkje-fungerande etter at Donald Trump kunngjorde at USA trekte seg ut i 2018.

Avgjerda til Trump førte til at USA innførte endå hardare sanksjonar enn dei FN-sanksjonane som gjaldt før atomavtalen vart ein realitet for fem–seks år sidan. Etter kvart har Iran svart med å trappe opp atomprogrammet sitt, noko avtalen var meint å forhindre.

Den internasjonale atomavtalen, også kjent under forkortinga JCPOA, vart forhandla fram med stor diplomatisk kløkt sommaren 2015. Diplomatane greidde å bli samde om det som vart omtalt som ein historisk avtale etter å ha forhandla i nesten to år. Og det trass i kraftig motstand frå både republikanarar og enkelte demokratar i USA, og dessutan stor skepsis frå den mest konservative fløya i det iranske prestestyret.

Blant dei argaste motstandarane var Israel, som meinte at avtalen gav Iran ei sikker moglegheit til å skaffe seg atomvåpen.

Iransk presidentval

Ein del av æra for suksessen fekk Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif, som saman med president Hassan Rouhani tilhøyrer den moderate fløya av det iranske regimet.

Men etter at USA trekte seg og innførte beinharde økonomiske sanksjonar, kunne den konservative fløya i igjen trekke fram dei tidlegare åtvaringane sine og den djupe mistrua si til USA. Når Iran skal velje ny president i juni, er det derfor den konservative fløya som blir sett på som favoritt.

Det har ført til hastverk for diplomatane som i førre veke møttest i Wien for å diskutere korleis atomavtalen kan gjenopplivast. Viss dei ikkje lykkast med eit gjennombrot før juni, og dei konservative i Iran vinn valet, kan det bety eit langt dårlege forhandlingsklima og mindre vilje til kompromiss i Teheran.

Skytteltrafikk

Møta førre tysdag og fredag gjekk føre seg bak lukka dører i ballsalen på eitt av Wiens luksushotell. Delegatar frå dei attverande landa var med, men ikkje USA sidan Iran nektar å møte amerikanske utsendingar ansikt til ansikt så lenge sanksjonane blir haldne oppe.

I staden sat amerikanarane på eit nabohotell der dei deltok indirekte i samtalane via EUs koordinator Enrique Mora, som gjekk i skytteltrafikk mellom dei to gruppene, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Både på amerikansk og iransk hald blir likevel samtalane skildra som «konstruktive», og fleire diplomatar melder om optimisme. Ein av dei skildrar det som maratonforhandlingar, medan andre har lagt ut bilete og kommentarar på Twitter for å skape blest om storhendinga.

I den innleiande fasen er det mellom anna etablert to ekspertgrupper som skal gjennomgå korleis sanksjonane kan opphevast, og korleis dette kan knytast til Irans atomprogram. Det går òg føre seg bilaterale samtalar, det vil seie der berre to land deltek. Tysdag reiser dessutan Russlands utanriksminister Sergej Lavrov til Teheran for samtalar med den iranske motparten sin.

Korleis få Iran tilbake?

Ei av arbeidsgruppene har ifølgje ei kjelde fått i oppgåve å undersøkje kva føresegner i atomavtalen Iran har brote, og korleis dette kan reverserast.

– Så langt er dei ganske positive, seier han til AFP, sjølv om den svært komplekse tekniske prosessen så vidt har byrja.

Iran, som alltid har insistert på at atomprogrammet berre har fredeleg formål, byrja å bryte reglane i avtalen eitt år etter at USA trekte seg ut.

Dei andre landa hadde då gjentekne gonger prøvd å få Iran til å halde seg til avtalen. Men dei greidde samtidig ikkje å innfri Irans krav som gjekk ut på at dei måtte skape eit system som sørgde for at Iran framleis kunne eksportere olje til omverda. Dei greidde heller ikkje å forhindre at vestlege selskap trekte seg ut av Iran for å unngå å bli ramma av amerikanske sanksjonar.

Omstridd oppriking

Dei siste månadene har Iran fjerna seg stadig lenger frå avtalen, mellom anna ved å produsere uranmetall og opprive uran til ei grad på 20 prosent. Ifølgje avtalen skal opprikingsgrada ikkje overstige 3,67 prosent.

For å produsere ei atombombe trengst det ei opprikingsgrad på 90 prosent, men i teorien kan ein lage såkalla skitne bomber med eit kva som helst radioaktivt materiale, til dømes lågopprika uran.

Førre veke hadde Iran allereie eit lager på 55 kilo med uran med ei opprikingsgrad på 20 prosent, ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Landet har òg sett avgrensingar på tilgangen IAEA-inspektørane hadde til iranske atomanlegg.

Men før Iran vil gå med på å reversere prosessen, krev landet at USA opphevar sanksjonane, så Iran igjen kan sikre seg eksportinntekter. Det har USAs spesialutsending Rob Malley så vidt antyda kan vere mogleg, men berre sanksjonar som er i strid med avtalen.

Kjeppar i hjula

Ifølgje ein ekspert frå tankesmia European Council on Foreign Relations vart mange av dei amerikanske sanksjonane innførte for å gjere det vanskelegare å rette opp igjen atomavtalen.

– Biden-administrasjonen gjer det klart at dei ikkje kjem til å vere bundne av det strategiske trekket til Trump-administrasjonen, seier Esfandyar Batmanghelidj.

Irans president Hassan Rouhani uttalte førre veke at forhandlingane kan gå raskt, men fleire diplomatar reknar med at det vil ta nokre veker.

– Det verkar som ein god start, men det blir fastlåst når som helst, seier ein av dei europeiske diplomatane til AFP.

Han meiner det er vanskeleg å seie om dei vil vere i mål før presidentvalet i Iran 18. juni.

– Viss vi ikkje har lykkast med å få verkeleg fart på dette i første halvdel av mai, med klar framgang, vil eg vere bekymra for viljen eller den iranske evna til å ferdigstille forhandlingane før valet, seier ein annan diplomat.

Men han ser ikkje bort frå at det vil vere mogleg å ferdigstille forhandlingane òg etter valet.

(©NPK)