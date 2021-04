Iran: Atomanlegget vart ramma av ein mindre eksplosjon

utenriks

Kommentaren kjem etter at utanriksdepartementet har skulda Israel for sabotasje mot anlegget, som blir brukt til å opprike uran. Det blir antyda at hensikta er å øydeleggje atomsamtalane i Wien.

Også New York Times melder at Israel stod bak, men landet har verken stadfesta eller avkrefta dette. Kjelder seier til avisa at det var ein stor eksplosjon og at det vil ta minst ni månader før produksjonen ved Natanz er tilbake til normalen. Fleire medium i Israel har meldt at eit israelsk dataangrep førte til straumstans ved atomanlegget.

(©NPK)