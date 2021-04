USA sender to ministrar på Nato-besøk

utenriks

Antony Blinken er tilbake i Brussel berre nokre veker etter at han deltok på utanriksministermøtet til alliansen. I tillegg til Afghanistan, er det venta at han vil diskutere den forsterka diplomatiske innsatsen EU støttar for å gjenopplive atomavtalen med Iran, og dessutan den aukande spenninga vis-à-vis Russland, som byggjer opp styrkane sine ved grensa mot Ukraina.

– Eg ser fram til produktive samtalar med våre allierte om fleire felles prioriteringar, vi er sterkare når vi jobbar saman, sa Blinken då Brussel-reisa vart kjend.

Blinken startar samtalane i den belgiske hovudstaden tysdag. Dit kjem òg forsvarsminister Lloyd Austin. Før det besøkjer Austin òg Tyskland og Israel. Sistnemnde er kritisk til den diplomatiske innsatsen overfor Iran.

I samsvar med fjorårets avtale med Taliban skal USAs soldatar forlate landet innan 1. mai, men det er vilkår knytte til tilbaketrekkinga. Verken USA eller Nato har så langt teke noko avgjerd om kva som skal skje ved månadsskiftet. President Joe Biden har lova å avslutte USAs lengste krig innan året er omme, men har sagt at fristen 1. mai ikkje er realistisk.

Både USA og Nato er ute etter ei forhandla politisk løysing som kan auke sjansen for stabilitet i landet etter at styrkane trekker seg ut.

