Bitcoin-feber kan velte Kinas klimamål

utenriks

Bitcoin og andre kryptovalutaer blir vunne ut av kraftige datamaskiner som treng veldig mykje straum. I Kina kjem mykje av denne straumen frå kolkraftverk.

Ein studie i tidsskriftet Nature viser at utan innskrenkingar, vil Kinas elektroniske bitcoingruver stå for utslepp av drygt 130 millionar tonn karbon innan 2021. Det er nesten eit nesten like stort klimautslepp som heile Italia eller Saudi-Arabia.

Stor aktør

Kinesiske selskap, som har tilgang til billige datamaskiner og rimeleg straum, stod i april i fjor for 78,89 prosent av operasjonane i verda i blokkjedeteknologien som ligg til grunn for bitcoin, ifølgje studien. Det inkluderer utvinning av nye kryptomyntar og handtering av betalingar og overføringar.

Rundt 40 prosent av bitcoingruvene blir drivne med straum frå kolkraftverk, medan resten er basert på fornybar energi. Anlegga som blir drivne av kolkraft er så store at dei kan komme i vegen for løftet til styresmaktene om at utsleppstoppen skal komme innan 2030, medan landet skal vere karbonnøytralt 30 år seinare.

– Kinas intensive blokkjedeoperasjon kan raskt bli ein trussel som kan undergrave innsatsen for å kutte utslepp, seier Wang Shouyang frå det kinesiske vitskapsakademiet, ein av forfattarane bak studien. Han meiner styresmaktene bør satse på å utbetre straumnettet for å sikre sikker forsyning av kraft frå fornybare kjelder.

– Sidan straumen er billigare i dei regionane i Kina med rein kraft enn i kolkraftregionane, vil utvinnaren av kryptovaluta ha intensiv til å flytte til område med rein energi, forklarer han.

Like mykje straum som Noreg

Utvinning av kryptovaluta blir anslått å stå for 0,6 prosent av straumforbruket i verda i år. Det er meir enn all straumen som blir brukt i Noreg, ifølgje universitetet i Cambridge.

Prisen på bitcoin vart femdobla i fjor. I mars vart det sett prisrekord på 61.000 dollar for éin bitcoin. Prisen har gått noko ned etter det.

Det store potensialet for profitt gjer at Wang meiner karbonskatt ikkje er nok til å hindre dei som vil vinne ut kryptovalutaen. For å motverke kvitvasking, vart handel med kryptovalutaer forbode i Kina i 2019, men utvinning er framleis tillate.

Frå kol til vatn

Regionar med mykje kolkraft pressar bort kryptogruvene medan dei kjempar for å få kontroll over utsleppa. Indre Mongolia vil stengje all utvinning innan utgangen av april.

Regionen, som ikkje når målet for energiforbruk, står for 8 prosent av datakrafta som trengst for å drive den globale blokkjeda som held orden på betalingar med bitcoin. Det er meir datakraft enn heile USA bruker på blokkjeda.

Bitmain, eit selskap som er notert på Nasdaq-børsen i New York og som driv med bitcoinutvinning, seier dei flyttar verksemda si frå Indre Mongolia til regionar med mykje vasskraft, mellom anna Yunnan-provinsen.

