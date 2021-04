Iran: Startar oppriking av uran til 60 prosent

utenriks

Uttalen frå Araghchi kjem kort tid etter sabotasjeaksjonen mot atomanlegget Natanz.

Ifølgje The New York Times, som siterer amerikanske og israelske etterretningskjelder, var det Israel som stod bak sabotasjen som skal ha sett straumforsyninga ved anlegget ut av spel.

Iran har tidlegare opprikt uran opp til 20 prosent, til bruk i atomkraftverket sitt i Bushehr. Uran nytta i atomvåpen har vanlegvis ei opprikingsgrad på minst 85–90 prosent.

Iranske styresmakter held likevel fast på at atomprogrammet berre er sivilt og at landet ikkje har noko ønske om å utvikle atomvåpen.

Inspektørar frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i årevis overvakt atomanlegget i landet og konkludert med at Iran ikkje har noko aktivt atomvåpenprogram.

IAEA informert

Ifølgje den statlege engelskspråklege kringkastaren Press TV er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) informert om avgjerda om å auke opprikingsgraden. Arbeidet med dette vil ifølgje Araghchi byrje alt onsdag.

Ifølgje Araghchi vil Iran òg installere 1.000 nye sentrifugar med 50 prosent høgare kapasitet enn dagens sentrifugar ved Natanz-anlegget, men det er uklart kor raskt dette kan skje.

IAEA stadfestar at dei via media har fått kjennskap til Araghchis uttale, men at dei førebels ikkje ønskjer å kommentere saka.

USA vil ha avtale

Sabotasjen av Natanz-anlegget i helga skjedde samtidig med at USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel.

Austin kommenterte ikkje sabotasjeaksjonen, men Det kvite hus understreka i ei kunngjering at USA «ikkje på noko vis var involvert».

Tidlegare president Donald Trump trekte USA frå atomavtalen i 2018, men etterfølgjaren Joe Biden ønskjer å blåse nytt liv i avtalen. Førre veke vart det derfor innleidd nye atomsamtalar med Iran og resten av signaturstatane i Wien.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er sterkt imot atomavtalen og held fast på at Iran utviklar atomvåpen og ønskjer å utslette Israel.

Åtvarar

Irans utanriksminister Mohammad Javar Zarif antydar at USA var informert eller delaktig i sabotasjeaksjonen mot Natanz-anlegget, noko amerikanske styresmakter har nekta for.

– Amerikanarane bør vite at verken sanksjonar eller sabotasje vil gi dei noko forhandlingsverktøy. Dei bør vite at slike handlingar berre vil gjere situasjonen vanskeleg for dei, sa han tysdag.

EU åtvarar mot forsøk på å avspore atomsamtalane, men utan å skulde Israel.

– Vi avviser alle forsøk på å undergrave eller svekkje diplomatisk innsats i atomavtalen, sa EU-kommisjonens utanrikspolitiske talsmann Peter Stano måndag.

– Vi har framleis behov for å få klargjort fakta om hendingane ved det iranske atomanlegget, la han til.