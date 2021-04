Smittespreiinga aukar i Sverige

utenriks

– Vi har framleis ein auke av smitta i Sverige. Det er definitivt svært høg smittespreiing og ein urovekkjande situasjon, seier Tegnell. Han seier smitten aukar i alle aldersgrupper.

– Med tanke på den store smittespreiinga, vil eg igjen leggje vekt på det grunnleggjande og kor viktig det er å halde avstand, det er grunnkonseptet for å verne seg og redusere smitten. Det er viktig at vi jobbar heimanfrå så mykje som mogleg, seier statsepidemiologen, som viser til at mykje av smitten skjer i heimen og på arbeidsplassen.

39 nye dødsfall

Sidan fredag har 39 personar døydd i Sverige i samband med pandemien, som så langt har kosta 13.660 menneske livet i landet. Det er påvist totalt 876.506 smittetilfelle, 19.105 av dei sidan fredag, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Alle regionar seier dei ventar ei forverring både i løpet av dei næraste dagane og på litt lengre sikt.

– Det viser alvoret i situasjonen og at pandemien no rammar heile landet svært hardt, seier avdelingssjef Thomas Lindén i Socialstyrelsen.

Færre på sjukehus i Danmark

Med tre dødsfall det siste døgnet, er talet på døde i Danmark oppe i 2.446. Det siste døgnet har 563 personar fått påvist smitte, og totalen er dermed opp i 238.869 sidan covid-19-pandemien nådde landet, viser tal frå Statens Serum Institut.

197 covid-19-pasientar er no innlagde på danske sjukehus. 39 av dei ligg på intensivavdeling, 28 med respirator.

Det er først gong sidan før påske at det er færre enn 200 innlagde i Danmark.

(©NPK)