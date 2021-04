USA vil mellombels stanse bruk av J & J-vaksinen

utenriks

Så langt er det ikkje etablert nokon klar årsakssamanheng mellom dei sjeldne blodpropp-tilfella og vaksinen, påpeikar legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC. Dei ber likevel om stans i vaksinasjonen på føderale senter og ber delstatane følgje etter, melder The New York Times.

– Vi tilrår ein pause i bruken av denne vaksinen, på grunnlag av varsemdstiltak, heitte det i ei melding frå FDA på Twitter tysdag.

Nesten sju millionar personar har fått Johnson & Johnson-vaksinen i USA til no. Ytterlegare ni millionar vaksinar var før avgjerda på tysdag sendt ut til delstatane.

Seks tilfelle

Tilfelle i USA der seks personar har fått blodpropp etter å ha fått Janssens koronavaksine, gjorde at EUs legemiddeltilsyn førre veke òg opna ei granskingssak.

Alle seks er kvinner i alderen 18 til 48 år. Ein av dei er død, medan tilstanden er kritisk for ei anna av dei. Eit anna fellestrekk er at alle vart ramma av den sjeldne kombinasjonen av blodpropp og låge blodplatenivå under to veker etter vaksinasjon.

Det er ikkje stadfesta nokon samanheng mellom denne vaksinen og det uvanlege sjukdomsforløpet. Men det er den same sannsynlege samanhengen som ligg bak avgjerda i fleire land om å stanse heilt eller delvis bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Dei fleste av vaksinasjonane som så langt er gjorde i USA, er med vaksinen frå Pfizer og Biontech, og Modernas vaksine. AstraZeneca-vaksinen er enno ikkje godkjend for bruk i USA.

På veg til Noreg

Koronavaksinen til Johnson & Johnson, som også er kjend som Janssen-vaksinen, krev i motsetning til resten av koronavaksinane på marknaden, berre éin dose for å gi full vaksinasjon. Vaksinen vart godkjend i EU og Noreg i mars, og dei første leveransane kjem denne veka.

– Dei første dosane til medlemslanda gjekk ut frå lagar i dag, sa EU-kommisjonens talsmann Stefan De Keersmaecker måndag.

Det er ikkje kjent kor mange dosar av den såkalla Janssen-vaksinen som er i den første sendinga, men ifølgje Folkehelseinstituttet reknar Noreg med å få dei første 60.000 dosane denne veka.

EU, Noreg og Island skal etter planen få 200 millionar vaksinedosar frå den amerikanske legemiddelgiganten i løpet av året, 55 millionar innan utgangen av juni.

Dette er vaksinen som Danmark har bestilt flest av. Til liks med Noreg skal Danmark få den første sendinga denne veka.