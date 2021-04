VG: Ekstraordinært Nato-møte om Ukraina og Afghanistan

utenriks

Det eine temaet på møtet er ei mogleg uttrekking av Nato-styrkar frå Afghanistan. Det andre er styrkeoppbygginga til Russland ved grensa til Ukraina, skriv VG.

Det var allereie kjent at amerikanske utanriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin denne veka skulle besøkje Brussel, der Nato-hovudkvarteret ligg.

– Eg ser fram til produktive samtalar med våre allierte om fleire felles prioriteringar, vi er sterkare når vi jobbar saman, sa Blinken då Brussel-reisa vart kjend måndag.

Møtet skjer drygt to veker før fristen som vart sett for amerikansk tilbaketrekking i ein avtale inngått med Taliban i fjor. Ifølgje avtalen, som vart inngått medan Donald Trump var president, skal USA trekkje styrkane sine ut av Afghanistan innan 1. mai, men det er vilkår knytte til denne fristen. Så langt har korkje USA eller Nato teke noka avgjerd om kva som skjer 1. mai.

President Joe Biden har sagt at han vil avslutte USAs lengste krigsoppdrag innan året er omme, men at 1. mai ikkje er ein realistisk frist. Både USA og Nato ønskjer ei forhandla politisk løysing som kan auke sjansen for stabilitet i landet etter at styrkane trekkjer seg ut.

I tillegg blir det altså samtalar om den spente situasjonen i Ukraina, der Russland den siste tida har utplassert store styrkar langs grensa og på Krimhalvøya.

