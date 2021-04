Vatn frå Fukushima skal sleppast ut i havet

utenriks

Vatnet frå anlegget, som vart øydelagt då eit veldig jordskjelv og ein etterfølgjande tsunami ramma Japan i mars 2011, blir filtrert før det blir sloppe ut.

Spørsmålet om kva som skal skje med vatnet, har vorte diskutert i fleire år.

Japan hevdar at utsleppet vil vere trygt, fordi vatnet har vorte filtrert grundig for å fjerne nesten all radioaktivitet, samtidig som vatnet vil tynnast ut. Suga seier utsleppet berre vil skje etter forsikringar om at det er trygt.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) støttar avgjerda og seier utsleppet liknar prosessar for å bli kvitt radioaktivt vatn frå atomanlegg andre stader i verda.

Omfattande reinsing

Tsunamibølgja oppstod etter eit jordskjelv som vart målt til 9,0. Ho slo ut kjølesystema til tre av dei seks reaktorane ved atomkraftverket.

Alle dei tre reaktorkjernane smelta, noko som medførte utslepp av radioaktive stoff.

Det har sidan samla seg 1,25 millionar tonn radioaktivt vatn i tankar ved atomkraftverket, både vatn som blir brukt for å kjøle ned anlegget, og dessutan regn og grunnvatn som stadig renn inn.

Suga seier at å kvitte seg med vatnet er ei «uunngåeleg oppgåve» i den lange prosessen med demontering av kjernekraftverket.

Dagleg blir det pumpa ut fleire tonn med nyleg forureina vatn, og nesten alt av radioaktivt materiale blir fjerna. Likevel blir noko verande, mellom anna tritium. Forskarar seier stoffet berre er skadeleg for menneske i store dosar, og at vatnet er ufarleg etter å ha vorte tynna ut.

Misnøye

Men den lokale fiskerinæringa fryktar at utsleppet vil spolere mange år med hardt arbeid for å byggje opp att tilliten blant folk til at sjømat frå regionen er trygg å ete.

– Dei sa til oss at dei ikkje ville sleppe ut vatnet utan støtte frå fiskarane, sa Kanji Tachiya, som leier ei lokal gruppe fiskarar i Fukushima, til kringkastaren NHK før kunngjeringa.

Avgjerda blir òg møtt med misnøye frå Japans naboland. Allereie før Sugas kunngjering, uttrykte Sør-Koreas utanriksminister «alvorleg bekymring».

Kina uttrykkjer seg i sterkare ordelag.

– Denne tilnærminga er ekstremt uansvarleg og vil gjere alvorleg skade på den internasjonale folkehelsa og tryggleiken og vesentlege interesser hos folk i nabolanda, heiter det i ei fråsegn frå det kinesiske utanriksdepartementet.

Beijing seier vidare at havet er «felles eigedom for menneskja» og at utsleppet ikkje berre gjeld Japan.

Enormt omfang

Atomulykka har vorte klassifisert som INES 7 og er den nest verste atomulykka som har funne stad, berre overgått av Tsjernobyl-ulykka i 1986.

Fleire hundre tusen menneske vart evakuerte frå området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren, og minst 1.600 personar, mange av dei eldre, døydde seinare av fysiske og psykiske belastningar etter evakueringa.

Totalt omkom 15.899 i naturkatastrofen, medan 2.527 framleis er sakna og antekne døde. Over 6.000 menneske vart skadde.

