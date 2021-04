utenriks

– Dyr, spesielt ville dyr, er kjelda til over 70 prosent av framveksande smittsame sjukdommar hos menneske, og mange blir forårsaka av nye virus. Ville pattedyr utgjer spesielt ein risiko for framveksten av nye sjukdommar, seier WHO i ei fråsegn tysdag.

(©NPK)