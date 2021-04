Amerikansk etterretningsrapport: Moskva ønskjer ikkje direkte konflikt

utenriks

– Vi ventar at Moskva leitar etter moglegheiter for pragmatisk samarbeid med Washington på eigne premissar, og vi vurderer det som at Russland ikkje vil ha direkte konflikt med USA, står det i rapporten frå USAs etterretningsdirektør, eit embete utnemnt av USAs president.

Russland vil likevel halde fram med å setje i gang ulike tiltak for å undergrave USA og splitte vestlege alliansar, ifølgje rapporten.

– I tidlegare Sovjetunionen er Moskva godt posisjonert til å styrkje rolla si i Kaukasus, blande seg inn i Kviterussland dersom dei meiner det er nødvendig og halde fram destabiliseringsforsøka mot Ukraina, står det vidare i rapporten.

(©NPK)