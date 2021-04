Annleis dose to til tyske AstraZeneca-vaksinerte under 60

utenriks

Det vart føderale og regionale helsestyresmakter i landet samde om tysdag. Tyskland kunngjorde 30. mars at dei ikkje lenger ville gi AstraZeneca-vaksinen til folk under 60 på grunn av uro rundt sjeldne biverknader i form av blodpropp.

Ifølgje nyheitsbyrået DPA er det no semje om å tilby anten Pfizer/Biontech-vaksinen eller Moderna-vaksinen som dose to til desse.

– Løysinga vi har komme fram til, vil sørgje for godt vern, sa delstaten Bayerns helseminister Klaus Holetschek til DPA.

Tyskland er blant ei rekkje land, Noreg inkludert, som har sett bruk av vaksinen til AstraZeneca på vent etter at det vart oppdaga sjeldne tilfelle av blodpropp hos personar som hadde vorte vaksinerte. EUs legemiddelbyrå EMA sa førre veke at slike sjeldne blodpropptilfelle bør bli oppgitt som ein veldig sjeldan type biverknader av vaksinen, men at nytta ved vaksinen veg opp for risikoen.

