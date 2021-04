Blinken: Tida er inne for tilbaketrekking frå Afghanistan

utenriks

– Saman har vi oppnådd måla vi sette oss. No er tida inne for å føre styrkane våre heim, sa Blinken onsdag.

Ei rekkje amerikanske medium melde tysdag at USA vil trekkje ut dei attverande styrkane sine i Afghanistan innan 11. september i år.

Det er venta at president Joe Biden skal tale om tilbaketrekkinga seinare onsdag.

Styresmaktene i både Noreg, Tyskland og Storbritannia gjer det klart at dei tek sikte på tilbaketrekking saman med USA. Nato-landa skal diskutere saka onsdag på eit ekstraordinært møte som blir halde som ein videokonferanse.

Blinken uttalte seg om saka etter å ha komme til EU-hovudstaden Brussel i forkant av samtalane.

– Vi gjekk saman inn i Afghanistan for å ta oss av dei som angreip oss og for å sikre at Afghanistan ikkje igjen vile bli ei frihamn for terroristar, sa han.

President Biden skal tale om tilbaketrekkinga innan nokre timar, ifølgje utanriksministeren. USA invaderte Afghanistan etter terrorangrepa i USA 11. september 2001.

