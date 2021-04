EU varslar ny tilråding om Johnson & Johnson-vaksinen

utenriks

– Granskinga går føre seg, og EMA ventar å komme med ei tilråding neste veke, skriv EMA i ei pressemelding, og legg til at medan granskinga går føre seg, meiner EMA at nytteverdien av vaksinen veg opp for risikoen for biverknader.

EMA er EU-byrået som godkjenner og følgjer opp vaksinar for unionen, og dermed også Noreg. Bruken av vaksinen er sett på vent i USA, og innføringa i EU er utsett.

Sjeldne, men alvorlege sjukdomsforløp der vaksinerte med Johnson & Johnson-vaksinen har fått blodproppar og låge nivå av blodplater minner om AstraZeneca-biverknadene.

Danmark valde onsdag å skrote AstraZeneca-vaksinen for godt, medan Noreg har varsla ei ny avgjerd om denne vaksinen torsdag.

(©NPK)