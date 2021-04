Flyktningar frå Tigray med skuldingar om etnisk reinsing

utenriks

Det som starta som ein politisk strid mellom den etiopiske regjeringa og styresmaktene i Tigray-provinsen, har enda opp med å bli ein utreinskingskampanje mot folkegruppa med same namn, ifølgje flyktningar nyheitsbyrået AP har snakka med.

Etter at regjeringa i Etiopia, leidd av fredsprisvinnar Abiy Ahmed, sette i gang ein offensiv mot Tigray-provinsen i fjor haust, har tusenvis flykta til nabolandet Sudan.

Fleire flyktningar frå Tigray viser fram dei nye ID-korta dei har fått av styresmaktene frå amhara-folket som har teke over heimstadene deira i provinsen. Flyktningen Seid Mussa Omar seier at dei opphavlege ID-korta hans vart brunne, medan alle spor etter Tigray er viska bort på hans nye. Korta er skrive på amharisk, eit språk han ikkje forstår.

– Eg beheldt det for å vise verda. Dette er eit folkemord. Målet deira er å utslette tigrayane, seier han.

Teke over lokalsamfunn

Flyktningar seier at amhara-styresmaktene har teke over lokalsamfunn i Tigray og beordra tigray-folket ut av området. Goitom Hagos frå Humera seier til AP at tusenvis av innbyggjarar har vorte førte vekk i lastebilar, men veit ikkje kva som har skjedd med dei.

Nokre tigray-folk har fått valet mellom å akseptere å bli rekna som amharer eller å forlate området, ifølgje flyktningar.

Tigray-folket utgjer berre 6–7 prosent av befolkninga i Etiopia, men dei hadde dominert etiopisk politikk i nesten 30 år før demonstrasjonane starta. Situasjonen vart ein heilt annan då Ahmed vart statsminister i april 2018. Han er den første statsministeren nokosinne frå oromo-folket, som er den største etniske gruppa i landet og utgjer nesten 35 prosent av befolkninga.

Avskore

Tigray, som ligg nord i Etiopia, vart avskore frå omverda under krigen mellom regjeringsstyrkane og Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) i november 2020.

FN, Amnesty International og Human Rights Watch meiner det kan ha skjedd massakrar og andre krigslovbrot, og krigen har ført til både omfattande svolt, øydeleggingar og ei flyktningkrise.

Utanriksminister i USA Antony Blinken fastslo i mars at etnisk reinsing har funne stad i den vestlege delen av Tigray-provinsen. Omgrepet viser til fjerning av ei befolkningsgruppe frå eit område gjennom utvising eller andre formar for maktbruk.

Avviser skuldingar

Etiopia avviser alle skuldingar om etnisk reinsing i området. Ein regional amhara-talsperson vil ikkje kommentere påstandane når AP ber om kommentar.

Valden i regionen held fram. 30-åringen Alem Mebrahtu prøvde tidleg i mars å krysse Tekeze-elva, som Eritrea og amhara-styresmaktene kontrollerer. Ho hadde vorte skild frå barna sine under konflikten og hadde høyrt at dei var i Sudan.

Rundt 50 lik låg dumpa ved elvebredda, ifølgje Mebrahtu.

– Nokon låg med hovudet ned. Nokon såg opp mot himmelen, seier ho til AP.

For å verne seg sjølv, har ho byrja å lære amharisk.

Seksuell vald

Mange flyktningar seier at seksuell vald mot sivilbefolkninga har vore vanleg under konflikten. Ei kvinne sa at då ho vende tilbake til den plyndra heimen sin i Humera, dukka det opp militsmedlemmer som snakka amharisk. Då ho spurde om dei kunne snakke tigrinja, vart ho angripen.

– Om du seier at du er amhara, kjem vi til å gi deg tilbake huset ditt og finne ein ektemann til deg, vart ho fortald.

– Men om du seier at du er tigray, kjem vi til å komme og valdta deg igjen.

Over 500 valdtekter har vorte rapporterte til helsearbeidarar sidan konflikten starta. Men militsgrupper har øydelagt mange av helsesentera, så mange stader er det ikkje mogleg å få hjelp.

Matmangel

Nesten alle flyktningane AP snakkar med, er bekymra for matmangel. Dei fleste avlingar har vorte plyndra eller brunne. Bonden Kidu Gebregirgis seier at amharene hausta over fem tonn durra frå åkeren hans.

Konflikten byrja kort tid før haustinga skulle byrje. No nærmar perioden for planting seg.

– Men det finst ikkje frø. Det er ikkje noko til å starte opp igjen, seier han.

Tigray-folk som har reist gjennom lokalsamfunn på bygda, fortel om svolt. Menneske, ofte eldre, tiggar utanfor kyrkjer.

Etiopia har etter internasjonalt press sagt at mat har vorte delt ut til over fire millionar menneske i Tigray.

65 år gamle Maza Girmay seier at ho hadde høyrt om utdeling av mat, så ho drog til eit regjeringskontor i Bakhar for å forhøyre seg.

– Gå heim, sa dei til meg. Gå heim, for du er tigray, seier Girmay.

Dagleg kjem tigray-folk til grensa til Sudan der soldatar passar på. I Sudan blir dei spurt om etnisiteten sin. Der står dei fritt til å svare.

