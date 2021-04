Iran seier auka oppriking av uran er svar på «atomterrorisme»

utenriks

– Dei ville gjere hendene våre tomme under samtalane, men hendene våre er fulle, seier Hassan Rouhani med tilvising til Israel.

Han knyter dermed sabotasjeaksjonen på søndag i Natanz til atomsamtalane i Wien og behovet for forhandlingskort. Israel, som er imot atomavtalen, har ikkje kommentert angrepet.

– Atomterrorisme

– 60 prosent oppriking er eit svar på din vondskap. Vi kuttar av deg begge hendene, éi med IR-6-sentrifugar og ei anna med 60 prosent, sa Rouhani vidare i eit regjeringsmøte onsdag.

– Det dei gjorde, er atomterrorisme, la han til i den TV-sende talen.

IR-6-sentrifugar rikjer opp uran raskare enn tidlegare generasjonar sentrifugar. Iran og stormaktene starta førre veke dei første samtalane med mål om å blåse liv i atomavtalen etter presidentskiftet i USA.

Tre gonger så reint

Ifølgje The New York Times, som siterer amerikanske og israelske etterretningskjelder, var det Israel som stod bak sabotasjen i Natanz som skal ha sett straumforsyninga ved anlegget ut av spel.

Iran har tidlegare opprikt uran til 20 prosent, til bruk i atomkraftverket sitt i Bushehr. Uran nytta i atomvåpen har vanlegvis ein opprikingsgrad på minst 85–90 prosent.

Då Iran kunngjorde at dei aukar opprikinga, sa iranske tenestemenn at prosessen ville byrje onsdag. Onsdag morgon tvitrar utsendinga til Iran til Det internasjonale energibyrået at dei «forventar å akkumulere produktet» frå sentrifugane i Natanz neste veke.

Atomsamtalane i Wien, der USA førebels deltek indirekte, skal etter planen halde fram torsdag.

